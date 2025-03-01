بطولة ألمانيا: بايرن يغلب شتوتغارت ويبتعد في الصدارة موقتا بفارق 11 نقطة

الرياص - اسماء السيد - شتوتغارت : قلب بايرن ميونيخ تأخره أمام مضيفه شتوتغارت إلى انتصار 3 1 الجمعة، في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، مبتعدا بذلك في الصدارة موقتا بفارق 11 نقطة عن حامل اللقب بايرن ليفركوزن الذي يحلّ ضيفا على أينتراخت فرانكفورت السبت في مواجهة محفوفة بالمخاطر.

ورفع فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، كما واصل سلسلته الإيجابية في الدوري بوصوله إلى المباراة العاشرة تواليا من دون خسارة، محققا تسعة انتصارات وتعادل.

في المقابل، تجمّد رصيد شتوتغارت عند 36 نقطة في المركز السابع، وتجرّع خسارته الثامنة في الدوري، مضيعا فرصة الالتحاق بفرايبورغ موقتا في المركز الرابع.

ويُعتبر الانتصار مُهمّا من الناحية المعنوية بالدرجة الأولى لبطل ألمانيا 33 مرة، قبل استضافته ليفركوزن بالذات في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

افتتح أنجيلو شتيلر التسجيل لشتوتغارت (34) وردّ بايرن بأهداف الجناح الفرنسي مايكل أوليسيه (45) وليون غوريتسكا (64) والبديل الفرنسي كينغسلي كومان (90).

حاول أصحاب الأرض أخذ الأسبقية سريعا، وبعد تمريرة طويلة في ظهر دفاع بايرن المتقدم، انفرد يوشا فاغنومان من الجهة اليمنى، لكنه حاول رفع الكرة من فوق الحارس مانويل نوير الذي تصدّى له من دون عناء (6).

ورد الضيوف عبر أوليسيه بتسديدة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، لم يجد حارس مرمى شتوتغارت المُعار من الفريق البافاري ألكسندر نوبل صعوبة في التصدي لها (16).

وأهدر المنفرد جمال موسيالا فرصة افتتاح التسجيل للمتصدر، بتسديده من مسافة قريبة كرة جانبت القائم الأيمن بعد تمريرة بينية متقنة من لوروا سانيه (22).

وردّ القائم الأيمن تسديدة مهاجم المضيف دنيز أونداف من مسافة قريبة بعد عرضية من نيك فولتيمادي من الجهة اليمنى (32).

وتُرجمت محاولات شتوتغارت المتكررة هدفا حمل توقيع شتيلر، بتسديدة قوية رائعة من على مشارف منطقة الجزاء إلى يسار نوير، بعدما هيّأ أكثر لاعبي أصحاب الأرض نشاطا فاغنومان الكرة له من الجهة اليمنى (34).

وأعاد المنفرد أوليسيه المواجهة إلى نقطة البداية، بترجمته بنجاح من مسافة قريبة تمريرة متقنة من سانيه (45).

ومنع نوبل المهاجم الإنكليزي هاري كاين من تسجيل هدفه الثاني والعشرين في الدوري بتسديدة من مسافة قريبة (63)، لكنه وقف عاجزا أمام غوريتسكا الذي قطع الكرة من شتيلر وانفرد ومنح بايرن التقدّم (64).