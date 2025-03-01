شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحذر لاعبى الزمالك من الاستسلام: الدورى ما زال فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

حذر جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك لاعبى الأبيض من الاستسلام لنغمة ضياع الدورى بعد التعادل في أخر 3 مباريات أمام بتروجت، الأهلى وزد مؤكداً لهم أن الدوري ما زال في الملعب ومن الوارد حدوث تغييرات كثيرة على مستوى النتائج.

وطالب بيسيرو لاعبى الفريق الأبيض بعدم التهاون أو الاستسلام في مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NiLE".

وشدد بيسيرو على لاعبى الزمالك بعدم إلقاء "فوطة" الدوري خاصة أن الوقت ما زالت مبكراً لحسم اللقب، وكل الفرق من الوارد أن تتعثر فى الجولات المقبلة، خاصة أن المستويات متقاربة والفوارق بسيطة.

وتأكد غياب أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاته ثنائى الزمالك عن مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل حيث يغيب الأول بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بينما يفتقد الجهاز الفني خدمات الثانى بسبب تعرضه للطرد في مباراة زد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة.