شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شكرى: تعاقدنا لميشالاك بعد فشل مفاوضات الزمالك مع بن شرقى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

قال هانى شكرى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن مقدم التعاقد الذى طلبه المغربى أشرف بن شرقى لاعب الأهلى تسبب في تعطيل المفاوضات معه مؤكداً أنه طلب مبلغ كبير يفوق قدراتهم المالية.

وأكد شكرى خلال حواره لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد أنه ليس لدى معلومة عن أرسال تذاكر الطيران للاعب المغربى أشرف شرقى وانه كان في طريقه للانتقال إلى الزمالك.

وأوضح شكرى أن سبب اتجاه الزمالك للتعاقد مع البولندى ميشالاك يرجع إلى أنه لم يطلب مقدم تعاقد والأمور المالية بين الأطراف الثلاثة سارت بطريقة سهلة مؤكداً أن ذلك هو السبب للتعاقد مع اللاعب.