ياسر إبراهيم يواصل الغياب عن الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى

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يواصل ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدورى بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الاربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك ياسر إبراهيم مع الأهلى فى 194 مباراة بكل البطولات وسجل عشرة أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا حصد ياسر إبراهيم مع الأهلى منذ انضمامه للمارد الأحمر 16 بطولة وشارك في مباريات كبيرة على رأسها نهائي القرن الشهير مع الزمالك والذى وصفت الجماهير الحمراء أداءه فيه بـ"المقاتل" وكذلك مباراة الهلال السعودى بكأس العالم للأندية التي سجل فيها هدفين ليقود المارد الأحمر للتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم، على تمديد تعاقدهم مع النادى لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، مقابل 14 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

وعرض الأهلي التجديد لـرامي ربيعة وياسر إبراهيم لمدة ثلاث سنوات مقابل 14 مليون جنيه لكل منهما فى الموسم الواحد، بخلاف مبلغ مليوني جنيه إعلانات، واشترط النادي أن يكون التجديد فى الموسم الثالث مُرتبطاً بنسبة المشاركة فى 70% من مباريات الموسم الثاني، وذلك لتفعيل العقد.

وطلب رامي ربيعة وياسر إبراهيم رفع المقابل المالي، مع إلغاء نسبة المشاركة لتجديد الموسم الثالث، ويرغب محمد شوقي فى حسم هذا الملف، والإبقاء على الثنائي.