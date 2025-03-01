شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد في ديربي الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة اليوم السبت تحضيراته لمباراة الاتحاد في ديربي الإسكندرية المرتقب، والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في ختام المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يدخل سموحة اللقاء المقبل بمعنويات منخفضة بعدما تأكد مشاركته في مجموعة الهبوط بالمرحلة الثانية من الدوري، حيث يحتل الموج الأزرق المركز الثالث عشر على جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة من 16 مباراة، فاز في 5 وتعادل مرتين وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.



وسادت حالة من الإحباط بين اللاعبين والجهاز الفني بعدما تلاشت آمال المنافسة في مجموعة التتويج ببطولة الدوري، لكن في نفس الوقت تمثل المواجهة المقبلة تحدي خاص للفريق كونها تحظى بحساسية كبيرة مع الغريم التقليدي الاتحاد السكندري.