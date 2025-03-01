شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب مصر السابق يقدم 7 نصائح لتفادى إصابات الرياضيين فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر السابق، عدة نصائح للرياضيين من أجل تفادى الإصابات خلال ممارسة الرياضة طوال شهر رمضان الكريم، ولعدم تكرار واقعة تعرض الراحل أحمد رفعت في ملاعبنا، حيث كانت بداية اصابته خلال مواجهة الاتحاد السكندرى في شهر رمضان، قبل أن يرحل عن عالمنا.

وجاءت نصائح طارق سليمان للرياضيين كالتالى:

1_ عدم التمرين أو ممارسة الرياضة خلال فترة الصيام، نظرًا لكون ذلك ضد طبيعة جسم الإنسان، وخلال فترة الصيام يكون الجسم خالى من السوائل والأملاح مما قد يؤدى للإصابات.

2_ لابد أن ينتظر الرياضى من ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول وجبة الإفطار، حتى يبدأ في خوض التمرينات أو ممارسة الرياضة.

3_ الاهتمام بتناول الوجبات المشبعة بالكربوهيدرات، لتعويض ما فقده الجسم خلال فترة الصيام، وتفادى الإصابات العضلية.

4_ عدم الاكثار من تناول الطعام على الإفطار، والاهتمام بالخضروات وشرب السوائل.

5_ لابد أن يتناول الرياضى وجبة مابين الإفطار والسحور وتكون مشبعة بالبروتينات والفواكه.

6_ الاهتمام بساعات النوم والاستشفاء.

7_ التقليل من الحلويات الشرقية وتناول الحلويات سريعة الهضم فقط، مع تناول الكنافة في السحور لما تحتوي عليه من سعرات وتمد الجسم بالطاقة اللازمة.