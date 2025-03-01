شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شكرى: الزمالك يدرس استكمال الدورى بالناشئين بسبب أخطاء التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

قال هانى شكرى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن الأبيض يدرس بقوة استكمال منافسات الدوري هذا الموسم بالناشئين بسبب أخطاء التحكيم المتكررة ضد الفريق خلال المباريات.

أضاف شكرى خلال حواره لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد:" الانسحاب من القمة أمام الأهلى لا أعتبره خطأ،ونحن نتعرض لظلم تحكيمى هذا الموسم،ولكن المسابقة تحسنت على مستوى المؤجلات،والتحكيم كارثى وبنتايج يستحق ركلة جزاء أمام الأهلى وتعرضنا للظلم في 5 مباريات وكان زماننا أول الدوري".



وأكمل:" لن ندفع الملايين وفى النهاية تضيع علينا البطولات بسبب أخطاء تحكيمية،ونتواصل مع اتحاد الكرة بشأن أزمات التحيم وتقنية الفار لم تغيير أخطاء التحكيم في الدوري".

واختتم:" الزمالك يدرس بقوة استكمال الدوري بالناشئين بسبب أخطاء التحيكم"