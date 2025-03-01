شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28/2/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28/2/2025 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويعود لصدارة دورى Nile، وسيراميكا يقسو على بتروجيت برباعية في الظهور الاول لعلى ماهر، وعلى معلول يواصل الغياب عن الأهلى أمام الطلائع بسبب العضلة الخلفية، ومصدر بالزمالك: زيزو لا يحق له التوقيع لأى نادٍ دون موافقتنا.

بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويعود لصدارة دورى Nile.. فيديو

فاز فريق بيراميدز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة

مصدر بالزمالك: زيزو لا يحق له التوقيع لأى نادٍ دون موافقتنا

عقد أحمد سيد زيزو حتى نهايته فترة محمية ولا يحق له التوقيع مع نادٍ آخر إلا بموافقة الزمالك.

سيراميكا يقسو على بتروجيت برباعية في الظهور الاول لعلى ماهر

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره بتروجيت 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

على معلول يواصل الغياب عن الأهلى أمام الطلائع بسبب العضلة الخلفية

يواصل التونسى على معلول الظهير الايسر للنادى الاهلى الغياب عن فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري بسبب إستمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بشد فى العضلة الخلفية.

نتائج مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية

انتهت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية لتحديد بطل الدوري

شاهد تهنئة كولر لجماهير الأهلي بمناسبة قدوم شهر رمضان

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي علي تهنئة جماهير ناديه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

رباعي مصري في نهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

حجز أربعة لاعبين مصريين مقاعدهم في نهائي كأس العالم للخماسي الحديث، أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 1 مارس المقبل.

غزل المحلة يعود للانتصارات ويهزم إنبى بثلاثية نظيفة في الدورى

حقق فريق غزل المحلة، فوزًا عريضًا على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد المحلة في الرابعة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر

المنتخب الوطني للمحليين يصل بلومفونتين.. ويتدرب رغم مشقة السفر

وصلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، مدينة بلومفونتين التي تستضيف مباراة المنتخب مع نظيره الجنوب أفريقي الأحد المقبل في المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

كريم عبد الجواد يتوج ببطولة قطر للاسكواش بعد الفوز على طارق مؤمن

توج البطل المصري كريم عبد الجواد ببطولة قطر للاسكواش، التي استضافتها الدوحة خلال الفترة بين 24 إلى 28 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.