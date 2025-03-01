شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شكرى: ديون الزمالك وصلت إلى 2 مليار ونصف مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال هانى شكري عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن ديون القلعة البيضاء وصلت إلى 2 مليار ونصف مليون جنيه مؤكداً أن الوضع في الحقيقة كان أصعب مما توقعه المجلس قبل خوض الانتخابات.

أضاف شكرى خلال حواره لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد:"المشاكل ما زالت موجودة في نادى الزمالك ونحاول حلها وجزء منها تم الانتهاء منه ونعمل على الطريق الصحيح".

وواصل عضو مجلس إدارة ناجى الزمالك :" ديون الزمالك وصلت إلى 2 مليار ونصف مليون جنيه،الواقع داخل نادى الزمالك كان أصعب مما توقعناه قبل الانتخابات رغم أننا قمنا بضخ أموال كثيرة".

وواصل:" المجلس الحالي نجح في ضخ مليار ونصف المليار جنيه داخل الزمالك وأعضاء المجلس تبرعوا للنادى ولكن لن نعلن عن قيمة التبرعات وممدوح عباس نعتبره كبير العائلة الزملكاوية ولا يتدخل في أي قرارت".