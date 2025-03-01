7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28/2/2025 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، على معلول يواصل الغياب عن الأهلى أمام الطلائع بسبب العضلة الخلفية ، ومصدر بالزمالك: زيزو لا يحق له التوقيع لأى نادٍ دون موافقتنا، وبيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويعود لصدارة دورى Nile، وسيراميكا يقسو على بتروجيت برباعية في الظهور الاول لعلى ماهر.

على معلول يواصل الغياب عن الأهلى أمام الطلائع بسبب العضلة الخلفية

يواصل التونسى على معلول الظهير الايسر للنادى الاهلى الغياب عن فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري بسبب إستمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بشد فى العضلة الخلفية.

مصدر بالزمالك: زيزو لا يحق له التوقيع لأى نادٍ دون موافقتنا

عقد أحمد سيد زيزو حتى نهايته فترة محمية ولا يحق له التوقيع مع نادٍ آخر إلا بموافقة الزمالك.

بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويعود لصدارة دورى Nile.. فيديو

فاز فريق بيراميدز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة

سيراميكا يقسو على بتروجيت برباعية في الظهور الاول لعلى ماهر

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره بتروجيت 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

نتائج مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية

انتهت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية لتحديد بطل الدوري

رباعي مصري في نهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

حجز أربعة لاعبين مصريين مقاعدهم في نهائي كأس العالم للخماسي الحديث، أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 1 مارس المقبل.

غزل المحلة يعود للانتصارات ويهزم إنبى بثلاثية نظيفة في الدورى

حقق فريق غزل المحلة، فوزًا عريضًا على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد المحلة في الرابعة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر