شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله ينتظم فى مران الأهلى الجماعى عقب مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة طلائع الجيش المقبلة بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يؤديه كلاهما للتعافي من الإصابة الأخيرة.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).

ويغيب يحيى عطية الله عن مباريات الأهلي بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه.

وإنتقل يحيى عطية الله للأهلي الصيف الماضي من نادي سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.