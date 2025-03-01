اخبار الرياضه

يحيى عطية الله ينتظم فى مران الأهلى الجماعى عقب مباراة طلائع الجيش

0 نشر
0 تبليغ

يحيى عطية الله ينتظم فى مران الأهلى الجماعى عقب مباراة طلائع الجيش

شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله ينتظم فى مران الأهلى الجماعى عقب مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

الجمعة، 28 فبراير 2025 11:15 م

ينتظم المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة طلائع الجيش المقبلة بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يؤديه كلاهما للتعافي من الإصابة الأخيرة.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).

ويغيب يحيى عطية الله عن مباريات الأهلي بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه.

وإنتقل يحيى عطية الله للأهلي الصيف الماضي من نادي سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements