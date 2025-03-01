شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: اتجاه في الزمالك لتقديم شكوى لـ"فيفا" بسبب أزمة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن هناك اتجاها داخل النادي لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال استمرار الكوارث التحكيمية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أمتلك ملفا عن كل الأخطاء التحكيمية التي تعرضنا لها خلال المباريات الماضية، ونستطيع الحصول على حق نادي الزمالك عبر فيفا".

وأوضح "ميدو" كواليس حديثه مع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق خلال الفترة الأخيرة قائلا: "تحدثت مع هاني أبوريدة حول الظلم الذي نتعرض له وضرورة فرض عقوبات على الحكام الذين يرتكبون أخطاء في المباريات ووعدني بعد عودته من الخارج أن يكون هناك جلسة لبحث هذا الملف ولا نطلب إلا العدل التحكيمي لنادي الزمالك ولا نريد أي امتيازات إضافية عن أي نادي في الدوري".

واختتم أحمد حسام "ميدو" حديثه أن هناك اجتماعا للجنة التخطيط خلال الفترة المقبلة قائلا "بعد اجتماع لجنة التخطيط بنادي الزمالك سنعلن عن القرارات والتوصيات التي تخص ملف تجديد وتعديل عقود اللاعبين وسيتم رفع ذلك لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب، ولدينا جلسة مع حسام عبدالمجيد، وأتواصل مع شقيقه حول تعديل وتمديد عقده، وأيضا نسعى لتعديل وتجديد عقد محمد السيد وهو لاعب واعد".