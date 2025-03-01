شكرا لقرائتكم خبر عن النادي الأهلي يستضيف بطولة الغطس للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الجمعة ، منافسات بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا بالنسخة رقم 52 من دورة الشهيد الرفاعي في مجمع حمامات السباحة الأوليمبي بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر ، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبالتعاون بين الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والإتحاد المصري للسباحة.

وبلغ عدد المشاركين في منافسات البطولة 70 طالب وطالبة يمثلون 16 جامعة مصرية وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

مسابقة سلم متحرك:

-المركز الأول: الطالب/ محمد أحمد سعيد، الأكاديمية العربية

-المركز الثاني: الطالب/ محمد أحمد عنتر، الجامعة الكندية

-المركز الثالث: الطالب/ أحمد أمين حسين، جامعة مصر الدولية

-المركز الرابع: الطالب/ سيف الدين محمد سعيد، التعليم العالي

نتيجة الطالبات:

-المركز الأول: الطالبة/ سلمي خالد، الأكاديمية البحرية

-المركز الثاني: الطالبة/ چودي وليد، جامعة نيو جيزة

-المركز الثالث: الطالبة/ شهد أحمد سعيد، الجامعة الكندية

مسابقات سلم ثابت:

نتيجة الطلبة:

-المركز الأول: الطالب/ أحمد أمين حسين، جامعة مصر الدولية

-المركز الثاني: الطالب/ محمد أحمد عنتر، الجامعة الكندية

-المركز الثالث: الطالب/ محمد أحمد سعيد، الأكاديمية البحرية

-المركز الرابع: الطالب/ سيف الدين محمد، التعليم العالي

-المركز الخامس: الطالب/ أحمد حسين عباس، جامعة حلوان

نتيجة الطالبات:

-المركز الأول: الطالبة/ چودي وليد، جامعة نيو جيزة

-المركز الثاني: الطالبة/ شهد أحمد سعيد، الجامعة الكندية

-المركز الثالث: الطالبة/ سلمي خالد، الأكاديمية البحرية