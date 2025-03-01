شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: "الجفالى" خليط من مهارات هذا الثلاثى.. والزمالك يتعرض لظلم تحكيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن اختيار الصفقات كان بناء على أسس ومعايير قبل التعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "صلاح الدين مصدق يمتلك شخصية نادي الزمالك ويصلح لتمثيل الفريق، وأحمد الجفالي خليط من مهارات محمد صبري وأيمن حفني ومصطفى فتحي وسيكون مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "قرار تغيير جروس كان ضروريا وهي مخاطرة محسوبة لأن الفريق كان يعاني من نواقص عديدة وكنا نستحق الفوز في المباريات الثلاثة الأخيرة ولكننا تعرضنا لظلم تحكيمي كبير".

وأوضح "ميدو" أن حبه للقلعة البيضاء كان سببا رئيسيا للموافقة على مهمة لجنة التخطيط خلال الفترة الحالية قائلا "تولينا المسؤولية في لجنة التخطيط بتوقيت صعب للغاية وحبي لناي الزمالك دفعني بقبول المهمة حتى لو خاطرت بإسمي، وعندما طلب مني كابتن حسين لبيب ذلك وافقت على الفور".

وأختتم ميدو حديثة قائلا "نادي الزمالك يمتلك زخيرة من أبنائه يستطيعوا خدمته في كل المناصب، واختيارنا لصلاح الدين مصدق كان مبنى على أسس ومعايير وأيضا محمود جهاد وأحمد الجفالي وأحمد حسام".