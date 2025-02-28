شكرا لقرائتكم خبر عن محمود زلاكة رجل مباراة سيراميكا وبتروجت بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمود زلاكة لاعب فريق سيراميكا جائزة رجل مباراة فريقه أمام بتروجت عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك بعد تسجيل هدف والظهور بشكل قوى اثناء سير اللقاء.

وحقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره بتروجيت 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز أهداف فريق سيراميكا عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 9 ومحمود زلاكة في الدقيقة 37 وأحمد القندوسى في الدقيقة 40 ومحمد رضا "بوبو" في الدقيقة 82، بينما هدف فريق بتروجيت عن طريق إسماعيل بامبا في الدقيقة 11.

وبهذة النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 24 نقطة بينما توقف رصيد فريق بتروجيت عند النقطة 19 محتلا المركز الحادى عشر.