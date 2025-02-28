شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

حصل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى للمرة السادسة هذا الموسم،بعدما قدم مباراة جيدة وساهم في فوز فريقه وحصد الثلاث نقاط في لقاء اليوم.

وفاز فريق بيراميدز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

سجل أهداف بيراميدز إبراهيم عادل،مصطفى فتحى،فيستون ماييلى في الدقائق 45 ، 56 ، 76 بينما أحرز هدف الاتحاد السكندرى الوحيد إيمانويل إيبيه في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

بهذه النتيجة يعود بيراميدز لصدارة الدورى برصيد 39 نقطة في حين يحل الاتحاد السكندرى في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة.