شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويعود لصدارة دورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق بيراميدز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

سجل أهداف بيراميدز إبراهيم عادل،مصطفى فتحى،وفيستون ماييلى في الدقائق 45 ، 56 ، 76 بينما أحرز هدف الاتحاد السكندرى الوحيد إيمانويل إيبيه في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة وألغى محمد الحنفى حكم المباراة هدفا للفريق السماوى سجله رمصان صبحى وذلك بعد اللجوء لتقنية الـ"var".

بهذه النتيجة يعود بيراميدز لصدارة الدورى برصيد 39 نقطة في حين يحل الاتحاد السكندرى في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة.

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

تشكيل الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدى سليمان،أحمد أيمن،محمود متولى،مصطفى إبراهيم،مؤمن شريف،مورو ساليفو،سمير فكري،عبد الغني محمد،كريم الديب،شكري نجيب،فادى فريد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: صبحى سليمان،محمد مغربي،يوسف أسامة،محمد فارس،أحمد الشيمي،إسلام مرزوق،إسلام سمير،أدهم علاء، إيمانويل إيبيه.