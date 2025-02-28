شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقسو على بتروجيت برباعية في الظهور الاول لعلى ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره بتروجيت 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز أهداف فريق سيراميكا عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 9 ومحمود زلاكة في الدقيقة 37 وأحمد القندوسى في الدقيقة 40 ومحمد رضا "بوبو" في الدقيقة 82، بينما هدف فريق بتروجيت عن طريق إسماعيل بامبا في الدقيقة 11.

وبهذة النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 24 نقطة بينما توقف رصيد فريق بتروجيت عند النقطة 19 محتلا المركز الحادى عشر.

وشهدت المباراة الظهور الاول للمدير الفنى على ماهر عقب توليه القيادة الفنية لفريق سيراميكا عقب رحيله عن تدريب فريق المصرى البورسعيدى منذ 4 أيام.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع .. حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط .. محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

الهجوم .. فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد يضم كل من :

حراسة المرمى ..عمر صلاح.

خط الدفاع ..محمود شديد ، هادى رياض ،أحمد بحبح ، محمد على.

خط الوسط ..رشاد المتولى ، حامد حمدان ، ادهم حامد ، توفيق محمد.

الهجوم ..شيكودى جبريل ، إسماعيل بامبا.