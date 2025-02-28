شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلى يسجل الهدف الثالث لبراميدز والاتحاد السكندرى يقلص الفارق والان مع تفاصيل الخبر

سجل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز الهدف الثالث لفريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 77 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وقلص الاتحاد السكندرى الفارق بتسجيل هدف فى الدقيقة 79 من عمر المباراة عن طريق إيمانويل إيبيه.

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

تشكيل الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدى سليمان،أحمد أيمن،محمود متولى،مصطفى إبراهيم،مؤمن شريف،مورو ساليفو،سمير فكري،عبد الغني محمد،كريم الديب،شكري نجيب،فادى فريد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: صبحى سليمان،محمد مغربي،يوسف أسامة،محمد فارس،أحمد الشيمي،إسلام مرزوق،إسلام سمير،أدهم علاء، إيمانويل إيبيه.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندرى

بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى، يسعى لتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة من المارد الأحمر، في حين يحل الاتحاد السكندرى في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة.