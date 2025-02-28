شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يضيف الهدف الثانى لبيراميدز أمام الاتحاد السكندرى من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

سجل مصطفى فتحى لاعب بيراميدز الهدف الثانى لفريقه من ركلة جزاء أمام الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وكان إبراهيم عادل لاعب بيراميدز سجل الهدف الأول لفريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الدقيقة (45+1) بعد خطأ المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندري.

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

تشكيل الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدى سليمان،أحمد أيمن،محمود متولى،مصطفى إبراهيم،مؤمن شريف،مورو ساليفو،سمير فكري،عبد الغني محمد،كريم الديب،شكري نجيب،فادى فريد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: صبحى سليمان،محمد مغربي،يوسف أسامة،محمد فارس،أحمد الشيمي،إسلام مرزوق،إسلام سمير،أدهم علاء، إيمانويل إيبيه.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندرى

بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى، يسعى لتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة من المارد الأحمر، في حين يحل الاتحاد السكندرى في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة.