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الزمالك يهزم الطلائع في مباراة فاصلة ليتأهل إلى نصف نهائي دوري الطائرة

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  • الزمالك يهزم الطلائع في مباراة فاصلة ليتأهل إلى نصف نهائي دوري الطائرة 1/5
  • الزمالك يهزم الطلائع في مباراة فاصلة ليتأهل إلى نصف نهائي دوري الطائرة 2/5
  • الزمالك يهزم الطلائع في مباراة فاصلة ليتأهل إلى نصف نهائي دوري الطائرة 3/5
  • الزمالك يهزم الطلائع في مباراة فاصلة ليتأهل إلى نصف نهائي دوري الطائرة 4/5
  • الزمالك يهزم الطلائع في مباراة فاصلة ليتأهل إلى نصف نهائي دوري الطائرة 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 28 فبراير 2025 08:07 م

فاز  فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0 ، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

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وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع .

أما على صعيد مسابقات السيدات، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بهذه النتيجة تأهل الأهلى لمواجهة الزمالك فى بلاى أوف النهائى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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