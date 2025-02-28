شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على بتروجت بثلاثية في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق سيراميكا على نظيره بتروجيت 3-1 في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز أهداف فريق سيراميكا إسلام عيسى، محمود زلاكة، وأحمد القندوسى فى الدقائق 40،37،9 على التوالى، بينما جاء هدف فريق بتروجيت عن طريق إسماعيل بامبا في الدقيقة 11.

وشهدت أحداث الشوط الأول إثارة كبيرة بين لاعبو الفريقين وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف.



ويخوض فريق سيراميكا بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع .. حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط .. محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

الهجوم .. فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد يضم كل من :

حراسة المرمى ..عمر صلاح.

خط الدفاع ..محمود شديد ، هادى رياض ،أحمد بحبح ، محمد على.

خط الوسط ..رشاد المتولى ، حامد حمدان ، ادهم حامد ، توفيق محمد.

الهجوم ..شيكودى جبريل ، إسماعيل بامبا.

يخوض سيراميكا المباراة في المركز الثامن برصيد 21 نقطة ، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 وتعادل 4 ، احرز لاعبوه 18 هدفا ومنى مرماه 18 هدفا.

في الوقت نفسه، يسعى سيد عيد المدير الفني لبتروجت للخروج بنتيجة إيجابية خاصة وأنه يحتل المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة ، ويأمل المدير الفني في الدخول ضمن التسعة الكبار في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها فريقه منذ بداية الموسم .