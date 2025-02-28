شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يلغي هدف لرمضان صبحى ويحرم التقدم لبيراميدز أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

ألغى محمد الحنفى حكم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى هدفا للفريق السماوى سجله رمصان صبحى وذلك بعد اللجوء لتقنية الـ"var".

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدى سليمان،أحمد أيمن،محمود متولى،مصطفى إبراهيم،مؤمن شريف،مورو ساليفو،سمير فكري،عبد الغني محمد،كريم الديب،شكري نجيب،فادى فريد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: صبحى سليمان،محمد مغربي،يوسف أسامة،محمد فارس،أحمد الشيمي،إسلام مرزوق،إسلام سمير،أدهم علاء، إيمانويل إيبيه.

بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى، يسعى لتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة من المارد الأحمر، في حين يحل الاتحاد السكندرى في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة.