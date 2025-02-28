شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى سيراميكا وبتروجت بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، التشكيل الاساسى لمواجهة بتروجت ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" والمقرر إقامتها بعد قليل على ستاد هيئة قناة السويس.

وجاء تشكيل كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع .. حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط .. محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

الهجوم .. فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد يضم كل من :

حراسة المرمى ..عمر صلاح.

خط الدفاع ..محمود شديد ، هادى رياض ،أحمد بحبح ، محمد على.

خط الوسط ..رشاد المتولى ، حامد حمدان ، ادهم حامد ، توفيق محمد.

الهجوم ..شيكودى جبريل ، إسماعيل بامبا.

يحتل بتروجت المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات، سجل لاعبو الفريق البترولى 14 هدفا واستقبلت شباكه 13 هدفا.