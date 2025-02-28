شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى سيراميكا وبتروجت بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، التشكيل الاساسى لمواجهة بتروجت ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" والمقرر إقامتها بعد قليل على ستاد هيئة قناة السويس.
وجاء تشكيل كالتالي:
حراسة المرمى .. محمد بسام.
خط الدفاع .. حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.
خط الوسط .. محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.
الهجوم .. فخري لاكاي.
بينما جاء تشكيل فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد يضم كل من :
حراسة المرمى ..عمر صلاح.
خط الدفاع ..محمود شديد ، هادى رياض ،أحمد بحبح ، محمد على.
خط الوسط ..رشاد المتولى ، حامد حمدان ، ادهم حامد ، توفيق محمد.
الهجوم ..شيكودى جبريل ، إسماعيل بامبا.
يحتل بتروجت المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات، سجل لاعبو الفريق البترولى 14 هدفا واستقبلت شباكه 13 هدفا.
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