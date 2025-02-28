شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل مواجهة بيراميدز التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدى سليمان،أحمد أيمن،محمود متولى،مصطفى إبراهيم،مؤمن شريف،مورو ساليفو،سمير فكري،عبد الغني محمد،كريم الديب،شكري نجيب،فادى فريد.



ويتواجد على مقاعد البدلاء: صبحى سليمان،محمد مغربي،يوسف أسامة،محمد فارس،أحمد الشيمي،إسلام مرزوق،إسلام سمير،أدهم علاء، إيمانويل إيبيه.

الإتحاد السكندرى في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة ، ورغم تغيير الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو والتعاقد مع طلعت يوسف ابن النادى إلا أن النتائج لم تتحسن بالشكل المناسب بعدما خسر الفريق أخر مبارياته أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ويحاول الفريق اللحاق بنفسه وتحقيق الفوز من أجل الدخول ضمن التسعة الكبار والإبتعاد عن الهبوط.