شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يواصل الغياب عن الأهلى أمام الطلائع بسبب العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الاربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

اشتكى التونسي علي معلول لاعب الأهلي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل مباراة القمة أمام الزمالك، وهو ما تسبب في استبعاده من قائمة لقاء القمة، وبدأ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

ويحتاج علي معلول لأداء برنامج تأهيلي لمدة 10 أيام قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات، بعدما غاب عن المشاركة في مباريات الأهلي منذ الموسم الماضي.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل