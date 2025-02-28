شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعود للانتصارات ويهزم إنبى بثلاثية نظيفة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة، فوزًا عريضًا على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد المحلة في الرابعة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل.

سجل هدف المحلة الأول فى الدقيقة 22 التونسى محمد بن حمودة، وفى الدقيقة 48 سجل عبده يحيى الهدف الثاني للمحلة، وسجل أحمد فوزى الهدف الثالث فى الدقيقة 80، وفى الدقيقة 89 أهدر أحمد نادر حواش ركلة جزاء لإنبى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أبناء المحلة للنقطة 17 فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، حصدهم من 5 انتصارات، والتعادل في لقاءين والخسارة في 9، يحتل إنبى المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 6 وخسر 8.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر، الدفاع: أحمد كاستيلو – محمد جابر – يحيى زكريا – عمرو الجزار، الوسط: موري توريه – رشاد العرفاوي – محمد بن شرقي، الهجوم: محمد أشرف – عبده يحيى – بن حمودة.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد العربي – يوسف حسن -محمد أسامة – محمد حمدي زكي – إبراهيم حسن – أحمد فوزي – حميد عبدول فتاو – أحمد ياسين – عماد ميهوب.

وضم تشكيل إنبي كل من: حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: محمد سمير عبد الوهاب - أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة، خط الوسط: أحمد العجوز – مصطفى دويدار – زياد كمال، خط الهجوم: محمد حتحوت – رفيق كابو – أحمد زكي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد وأحمد حواش وعلي محمود ويوسف لبيب ومحمد سمير سعد و خالد أحمد حسن و صلاح زايد وشيكو محارب وأحمد جمال.