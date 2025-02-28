شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تشارك فى بطولة العالم للشطرنج للشباب تحت 20 سنة في مونتينيجرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب المصرى للشطرنج في بطولة العالم للشباب التي تقام فى مدينة بيتروفاتس بمونتينيجرو حتى يوم 8 مارس المقبل.

ويمثل مصر فى البطولة ثلاثة لاعبين هم الأستاذ الدولى حامد وفا، الأستاذ الإتحادى ديفيد جورج سمير، الأستاذة الدولية جوى رومانى وتأتى هذه المشاركة تحت قيادة المدير الفنى للمنتخب الأستاذ الدولى الكبير أدهم فوزى، فيما يترأس البعثة المصرية الأستاذ جورج سمير نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الذى يحرص على توفير كل سبل الدعم الفنى والمعنوى للاعبين خلال المنافسات.

وتعد مشاركة مصر في هذا الحدث العالمى امتدادًا لحضورها القوى على المستوى العربى والأفريقى ، حيث يتطلع اللاعبون المصريون إلى تحقيق نتائج مميزة ورفع راية الشطرنج المصرى عاليًا بين نخبة المواهب العالمية.

يذكر أن بطولة العالم للشطرنج للشباب تقام تحت رعاية الاتحاد الدولى للشطرنج (FIDE) فى مدينة بيتروفاتس بمونتينيغرو، بمشاركة نخبة من المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم

وتضم البطولة فئتين رئيسيتين " الفئة المفتوحة وفئة الفتيات حيث يشارك نحو ٢٣٠لاعبًا من بينهم ١٥٧ لاعبا يضموا ١٣ أستاذًا دوليًا كبيرًا (GM) ويمثلون ٦٣ دولة في الفئة المفتوحة. ويتصدر التصنيف العام للبطولة الأستاذ الدولى الكبير دانيال داردا من بلجيكا بتصنيف٢٦٥١.

أما فئة الفتيات فتشهد مشاركة ٩٨ لاعبة من ٢٧ دولة، من بينهن سبع أستاذات دوليات كبيرات (WGM)، فيما تتصدر الصينية لو مياوى (تصنيف ٢٤٣٢) قائمة التصنيف.