شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلي ورمضان صبحى وإبراهيم عادل فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى، يسعى لتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة من المارد الأحمر، في حين يحل الاتحاد السكندرى في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة.