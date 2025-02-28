شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي مصري في نهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز أربعة لاعبين مصريين مقاعدهم في نهائي كأس العالم للخماسي الحديث، أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 1 مارس المقبل.

حيث تمكن ثنائي منتخب الخماسي الحديث مهند شعبان ومعتز وائل من الصعود للدور النهائي من المجموعة الأولى، وجاء "مهند" في المركز الرابع برصيد 1504 نقطة قبل زميله "معتز" صاحب المركز الخامس بالمجموعة وبنفس عدد النقاط.

وتصدر مازن شعبان المجموعة الثانية برصيد 1507 نقطة، وجاء محمد حسن في المركز السادس برصيد 1498 نقطة.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل 18 لاعبا للدور النهائي بواقع 9 لاعبين من كل مجموعة.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلًا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.

وكانت 4 مصريات قد تأهلن أمس لنهائي السيدات حيث تصدرت فريدة خليل المجموعة الأولى من الدور نصف النهائي برصيد 1403 نقطة، ورافقت سارة محمد زميلتها للدور النهائي بعد احتلالها المركز السابع بالمجموعة برصيد 1305 نقطة ، وفي المجموعة الثانية، صعدت زينة عامر للدور النهائي بعد تواجدها في المركز السابع برصيد نقطة 1347 وجاءت مواطنتها جنا عطية في المركز الثامن بنفس رصيد النقاط وتأهلا سويا للنهائي.

وتختتم البطولة غدا السبت بإقامة نهائي الرجال والسيدات.