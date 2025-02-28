شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أندية ترفع شعار التغيير الفني في الدوري.. وأيمن الرمادي الضحية رقم 11 لتراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أندية الدوري المصري رفع شعار التغيير الفني لتصحيح المسار وتعديل النتائج في المسابقة المحلية، حيث قامت 8 أندية من أصل 18 فريقاً مشاركا في المسابقة بتغيير مدربيها سواء مرة واحدة أو أكثر من مرة بهدف تحسين الأوضاع في البطولة المحلية.

وبدأ التغيير الفني مع نادي إنبي والذي قام بشكل مفاجئ بتوجيه الشكر لمدربه السابق سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه في الأسابيع الأولى من البطولة، ومن بعظه بدأت حركة التغيير لتطال 11 مدرباً، بينما تعد أندية مودرن سبورت والزمالك وغزل المحلة الأكثر على صعيد تغيير المدربين، حيث أطاح كل فريق منهم بمدربين وتم تعيين مدرب ثالث لاستكمال المهمة.

وجاءت قائمة ضحايا الايجيبشن ليج من المدربين كالتالي:

1- انبي: سيد ياسين

2- مودرن سبورت: طلعت يوسف، فرانك دوما

3- غزل المحلة: أحمد عيد عبد الملك، شوقي غريب

4- الزمالك: جوزيه جوميز، كريستيان جروس

5- الإسماعيلي: حمد إبراهيم

6- المصري: علي ماهر

7- سيراميكا: أيمن الرمادي

8- الاتحاد السكندري: بابا فاسيليو

ومازالت 10 أندية وهي: الأهلي، بيراميدز، البنك الأهلي، حرس الحدود، فاركو، طلائع الجيش، زد، بتروجت، سموحة، الجونة، تحتفظ بالأجهزة الفنية التي بدأت معها الموسم الجاري، لتوفير أقصى درجات الاستقرار الفني.