شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

أوشكت المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري ( دوري nile ) على الانتهاء حيث تستعد الأندية لخوض منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة المحلية التي يحمل الأهلي لقبها.

وتُقام مباريات الجولة الـ17 لبطولة الدوري على مدار ثلاثة أيام هي الأثنين والثلاثاء والأربعاء التي توافق أيام 3 و4 و5 مارس المقبل.

يوم الأثنين في التاسعة مساءً تُقام ،ثلاثة مباريات هي البنك الأهلي مع حرس الحدود وفاركو مع الجونة والمصري مع مودن سبورت.

يوم الثلاثاء في التاسعة مساءً تُقام ثلاثة مباريات ، هي إنبي مع الزمالك وزد مع الإسماعيلي والإتحاد السكندري مع سموحة.

يوم الأربعاء في التاسعة مساءً تُقام أربعة مباريات ، هي الأهلي مع طلائع الجيش وبتروجت مع غزل المحلة وبيراميدز وسيراميكا.

وتتسابق الأندية المصرية للتواجد فى مجموعة اللقب والابتعاد عن مجموعة الهبوط خلال النسخة الاستثنائية من الدورى الممتاز، بعد الوصول للجولة الأخيرة من المرحلة الأولى التى على ضوئها يتحدد مجموعة اللقب ومجموعة البقاء.

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام الحالي، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.