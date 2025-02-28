شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم بهدفين على إنبى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق غزل المحلة، بهدفين دون رد، على نظيره إنبى فى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المحلة في الرابعة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل.

سجل هدف المحلة فى الدقيقة 22 التونسى محمد بن حمودة، وفى الدقيقة 48 سجل عبده يحيى الهدف الثاني للمحلة، لاسيما وأن أبناء المحلة يدخلون اللقاء في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من فوز في 4 مباريات والتعادل في لقاءين والخسارة في 9 ، ويسعى القبرصى بابا فاسيليو للعودة لطريق الإنتصارات من جديد بعد الخسارة الجولة الماضية أمام زد أف سى بهدفين نظيفين .

في المقابل حقق إنبى فوزا غاليا على سموحه بهدف مقابل للاشئ أدت لوصوله للنقطة 12 في المركز قبل الأخير بالدورى ، ويحاول محمد إسماعيل خطف نقاط اللقاء من أجل التقدم والإبتعاد عن الهبوط .

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر، الدفاع: أحمد كاستيلو – محمد جابر – يحيى زكريا – عمرو الجزار، الوسط: موري توريه – رشاد العرفاوي – محمد بن شرقي، الهجوم: محمد أشرف – عبده يحيى – بن حمودة.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد العربي – يوسف حسن -محمد أسامة – محمد حمدي زكي – إبراهيم حسن – أحمد فوزي – حميد عبدول فتاو – أحمد ياسين – عماد ميهوب.

وضم تشكيل إنبي كل من: حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: محمد سمير عبد الوهاب - أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة، خط الوسط: أحمد العجوز – مصطفى دويدار – زياد كمال، خط الهجوم: محمد حتحوت – رفيق كابو – أحمد زكي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد وأحمد حواش وعلي محمود ويوسف لبيب ومحمد سمير سعد و خالد أحمد حسن و صلاح زايد وشيكو محارب وأحمد جمال.