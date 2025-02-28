ويفا يوقف الحكم الانكليزي كوت حتى حزيران/يونيو 2026

الرياص - اسماء السيد - لندن : أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الحكم الانكليزي ديفيد كوت عن ممارسة أي نشاط تحكيمي حتى حزيران/يونيو 2026.

وأقالت رابطة حكام الدوري الإنكليزي الممتاز (بي جي إم أو إل) كوت (42 عامًا) في كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب مقطع فيديو يظهر فيه وهو يدلي بتعليقات مهينة عن ليفربول ومدربه السابق الألماني يورغن كلوب.

ولم سكن واضحا متى تم تصوير الفيديو أو كيف تم تداوله، لكن حسب المقطع، قال كوت إن كلوب كان "متعجرفا" كما انه استخدم عبارات مسيئة تجاهه.

وفي وقت لاحق، أظهر مقطع فيديو منفصل كوت وهو يستنشق مسحوقًا أبيض من خلال ورقة نقدية أميركية ملفوفة، خلال كأس أوروبا 2024، وقالت رابطة حكام الدوري الإنكليزي الممتاز إن الحكم انتهك عقد عمله بشكل خطير وأن تصرفاته "لا يمكن الدفاع عنها".

واجتمعت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الأسبوع الماضي وقضت بأن كوت انتهك القواعد الأساسية للسلوك اللائق وأساء إلى سمعة كرة القدم والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

وكشف كوت في مقابلة أجريت معه في كانون الثاني/يناير الماضي، عن مثليته الجنسية وقال إن كفاحه لإخفاء ميوله الجنسية ساهم في اتخاذ خيارات سيئة، مثل مقطع الفيديو عن ليفربول واستخدامه للمخدرات.