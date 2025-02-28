بطولة إسبانيا: أنشيلوتي يؤكد جاهزية مبابي لمواجهة ريال بيتيس

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قال المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الجمعة إن نجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي جاهز للمشاركة في المباراة ضد مضيفه ريال بيتيس السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، بعد غيابه عن مباراة ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس الاربعاء بسبب جراحة في الأسنان.

وأراح أنشيلوتي هداف النادي الملكي في مباراته ضد مضيفه ريال سوسييداد (1 0) الأربعاء بعد استئصال ضرس العقل.

وقال أنشيلوتي للصحافيين "ضرس مبابي؟ حسنًا أعتقد أنه ذهب ولن يستعيده"، مضيفا "لكن بصرف النظر عن ذلك فهو يؤدي بشكل جيد جدا، وهو مستعد للعب، مع الكثير من الرغبة".

يتخلف ريال مدريد، حامل اللقب، بفارق المواجهة المباشرة عن غريمه التقليدي برشلونة في سباق شرس على اللقب مع أتلتيكو مدريد الثالث بفارق نقطة واحدة خلفهما.

ويحل النادي الملكي ضيفا على ريال بيتيس السابع السبت، قبل استضافة جاره أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتألق مبابي بشكل لافت في الأشهر الأخيرة، حيث سجل 14 هدفًا في آخر 12 مباراة له في جميع المسابقات، رافعا غلته الى 28 هدفا في 39 مباراة هذا الموسم.

في المقابل، سيفتقد ريال مدريد للاعب وسطه الموقوف الدولي الانكليزي جود بيلينغهام، لكن أنشيلوتي قلل من مخاوف اللياقة البدنية بشأن لاعب الوسط الآخر الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي أراحه بدوره في المباراة ضد ريال سوسييداد.