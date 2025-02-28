شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني للمحليين يصل بلومفونتين.. ويتدرب رغم مشقة السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، مدينة بلومفونتين التي تستضيف مباراة المنتخب مع نظيره الجنوب أفريقي الأحد المقبل في المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

استغرقت رحلة منتخب المحليين قرابة الـ 19 ساعة ما بين الطيران الي العاصمة جوهانسبرج ، بالإضافة إلى أكثر من 7 ساعات بالأتوبيس من جوهانسبرج إلى مدينة بلومفونتين التي تستضيف اللقاء.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن وائل رياض علي اجراء مران بمجرد الوصول على الملعب الذي تقام عليه المبارة ، وتضم البعثة 21 لاعبا.

تُقام مباراة الذهاب على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين في تمام الخامسة عصر الأحد المقبل أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات.