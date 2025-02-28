شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ختام الجولة الـ16 ..جدول ترتيب الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل اليوم ،الجمعة، منافسات الدوري المصري حيث تُقام 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ16 وقبل الأخيرة من المرحلة الإولى للبطولة المحلية التي يحمل الأهلي لقبها.

ويتقاسم فريقي الأهلي وبراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 36 نقطة قبل إنطلاق باقي منافسات الجولة الـ16 واليت سيكون أقواها مواجهة بيراميدز مع الإتحاد السكندري.



جدول ترتيب الدوري المصري

وتختتم اليوم مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل بثلاث مواجهات متكافئة وغاية في القوة والندية حيث يقام في الرابعة عصراً لقاء غزل المحلة وإنبى ، بينما تقام مباراتين في السابعة حيث يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره بيراميدز على ستاد الإسكندرية ، بينما يلتقى سيراميكا مع بتروجت بإستاد هيئة قناة السويس .