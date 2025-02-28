شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الاسماعيلى يعلن إصابته بجلطة دموية فى الوريد وقطع جزئى فى الاأكل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبد الرحمن كتكوت لاعب النادى الاسماعيلى إصابته بجلطة دموية فى الوريد عقب مواجهة فاركو التى خسرها الدراويش بهدفين دون رد فى دوري نايل.

وكتب اللاعب عبر حسابه على فيس بوك :"الحمد لله علي كل شئ ..اصيبت ب جلطه دموية في الوريد وقطع جزئي في الانكل ..ورشح والتهابات في وتر اكيلس وبشكر ربنا سبحانه وتعالي إنها جات علي كدا والخير فيما اختاره الله لنا..دعواتكم".

يستعيد فريق الإسماعيلى خدمات حارسه أحمد عادل عبد المنعم في مباراته أمام زد الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile والأخيرة من الدور الأول.

وغاب أحمد عادل عبد المنعم عن الإسماعيلى أمام الأهلى والمصرى وفاركو للإصابة، قبل أن يشارك الحارس في تدريبات الفريق بشكل كامل ليعلن جاهزيته لمواجهة زد المقبلة.

هذا واشتعلت الأمور داخل صفوف نادى الإسماعيلى بعد هزيمة الدراويش أمام فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دورى nile.

وواصل الإسماعيلى نتائجه السلبية ليتوقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة عن مركز الهبوط، وفى حال فوز إنبى على غزل المحلة فى هذه الجولة سيتخطى الإسماعيلى ويصبح فى مركز الهبوط بجانب مودرن سبورت.



الهزيمة السادسة فى 7 مباريات

وتلقى الإسماعيلى الهزيمة السادسة فى آخر 7 جولات، حيث يعود آخر فوز للإسماعيلى إلى 21 يناير الماضى عندما فاز على سموحة بهدف نظيف، ليتراجع الفريق إلى مناطق الخطر فى الجدول.