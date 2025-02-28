شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتوج ببطولة قطر للاسكواش بعد الفوز على طارق مؤمن والان مع تفاصيل الخبر

توج البطل المصري كريم عبد الجواد ببطولة قطر للاسكواش، التي استضافتها الدوحة خلال الفترة بين 24 إلى 28 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد فى نهائى مصرى خالصا، على المصنف الأول للبطولة، وحامل اللقب طارق مؤمن بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 10-12, 11-4, 8-11, 11-4.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر فبراير الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ90 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 12.