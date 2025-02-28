شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، 28 - 2 - 2025 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، الأهلى يزين ليالى رمضان بـ3 مباريات بين الفطار والسحور، والزمالك × رمضان.. جدول 4 مباريات للفارس الأبيض خلال الشهر الكريم.

الأهلى يزين ليالى رمضان بـ3 مباريات بين الفطار والسحور.. اعرف المواعيد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عدة مباريات خلال شهر رمضان 2025، فى بطولتى الدورى المصرى وكأس رابطة الأندية المصرية.

أفشة يواصل الغياب عن الأهلى أمام طلائع الجيش بسبب شد السمانة

يواصل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدورى، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من شد عضلة السمانة.

طاقم حكام مصرى بقيادة أمين عمر لمباراة توجو وموريتانيا بتصفيات كأس العالم

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة توجو وموريتانيا المقرر لها يوم 22 مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الجهاز الفنى للزمالك يلقى اللوم على اللاعبين لعدم تحقيق الفوز على زد

ألقي الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، اللوم على لاعبى الفريق لعدم تحقيق الفوز على زد فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، وانتهت بالتعادل الايجابي 1 - 1 على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

بيسيرو يستفسر عن موعد عودة محمود جهاد فى الزمالك

استفسر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، عن موعد عودة محمود جهاد لاعب وسط الفريق خاصة بعد غيابه عن مباراتي الأهلي وزد فى الدوري بسبب معاناته من إصابة العضلة الخلفية.

مصدر بالزمالك: زيزو لا يحق له التوقيع لأى نادٍ دون موافقتنا

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم لا يحق له التوقيع لأي نادٍ في الفترة الحالية دون موافقتهم خلال فترة سريان عقده مع النادي الأبيض حتى نهاية الموسم لأنه فى الفترة المحمية بموجب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

الزمالك × رمضان.. جدول 4 مباريات للفارس الأبيض خلال الشهر الكريم