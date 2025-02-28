شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

تأكد خروج الدولي المغربي يحيى عطية الله ، ظهير أيسر الأهلي، من قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش القادمة بالدورى المصرى، بعد ظهوره مؤخراً بقناع الوجه، حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد جاب الله.

ويعاني يحيى عطية الله من إصابة في الوجه يؤدي على إثرها برنامجاً تأهيلياً حالياً للتعافي من هذه الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى يحيى عطية الله جراحة لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، ويخوض حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

وارتدى عطية الله قناعا طبيا، وخاض تدريبات بدنية في الملعب والجيم، ضمن برنامج العلاج الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الاربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

قرر مسئولو النادي الأهلي، عقد جلسة خاصة وعاجلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق من أجل حسم مصير ملف شراء عقد المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق نهائياً من نادي سوتشي الروسي، بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري، ويرغب الأهلي في حسم هذا الملف والإنتهاء منه من أجل مُخاطبة النادي الروسي وتفعيل عقد الشراء خاصة وأن اللاعب يغيب منذ فترة عن مباريات وتدريبات الفريق للإصابة القوية التي تعرض لها مؤخراً وتواردت على أثرها أنباء حول إمكانية عدم تفعيل عقد الشراء النهائي.

ويرى مسئولو الأهلي أن إصابة يحيى عطية الله الأخيرة ليست خطيرة بالشكل الذي يجعل النادي يتراجع عن موقفه السابق بضرورة بقاء اللاعب المغربي مع الفريق لأطول فترة مُمكنة وهو ما سبق وأكده كولر في وقت سابق حيث شدد على أن يحيى عطية الله أثبت أحقيته فى الدفاع عن قميص الأهلي بفضل قدراته الفنية العالية وخبراته الطويلة التي اكتسبها من تجاربه السابقة فى أوروبا والمغرب ومع منتخب بلاده، كما أنه صاحب روح قتالية داخل الملعب يحتاجها أي فريق.

ومن المقرر أن تشهد جلسة إدارة الأهلي المُرتبقة مع كولر حسم مصير يحيى عطية الله الذي إنتقل للأهلي الصيف الماضي من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.