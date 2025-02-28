شكرا لقرائتكم خبر عن استغلال الفرص وعلاج السلبيات فى لقاء بيسيرو مع لاعبى الزمالك بعد تعادل زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء إنبي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين بشأن بعض الأمور الفنية المتعلقة بمباراة زد الأخيرة في مسابقة الدوري، وتحدث عن بعض السلبيات وعلاجها في الفترة المقبلة.

وطالب بيسيرو لاعبي الفريق بالتركيز وضرورة استغلال الفرص التي تسنح لهم بشكل أفضل في المباريات المقبلة، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات استعداداً للقاء الفريق البترولي.

وفي ختام الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها قبل مواجهة إنبي المرتقبة.

ثم خاض لاعبو الفريق الذين شاركو في مباراة زد تدريبات استشفائية وتأهيلية، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام الفريق البترولي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة