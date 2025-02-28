أحمد الشناوى يقترب من حراسة مرمى بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - يقترب أحمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من العودة لحراسة عرين فريقه فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها مساء اليوم، الجمعة، فى مسابقة الدورى.
وكان أحمد الشناوي غاب عن مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز، حيث أكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز ، أن الحارس تعرض لإصابة بكدمة شديدة في الضلوع بسبب التحام قوي داخل المنطقة، خلال مواجهة مودرن سبورت.
وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق
خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.
وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوي بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الضلوع.
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