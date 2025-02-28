شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يحجز مقعدًا فى تشكيل الزمالك الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز ناصر منسى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مقعدًا فى تشكيل فريقه الأساسى، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب فى مواجهة زد، التى جمعتهما مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأنتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 - 1.

وحصل ناصر منسى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام زد، بعد المستوى المميز الذى ظهر به ونجح فى تسجيل هدف التعادل لفريقه، ليضمن اللاعب الاستمرار فى قيادة هجوم الفارس الأبيض، فى ظل تراجع مستوى الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى.

واستطاع ناصر منسي تسجيل هدف التعادل للزمالك أمام زد، وافتتح التسجيل لـ "زد" مصطفى زيكو فى الدقيقة 25 قبل أن يتعادل ناصر منسي للزمالك فى الدقيقة (45+5) من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل زد المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة و4 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.