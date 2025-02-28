شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمستقبل قابس والترجي بالدورى التونسي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الدولي المصري محمد معروف مباراة مستقبل قابس وضيفه الترجي التونسي غدا السبت في الجولة 23 من دوري المحترفين التونسى.

ويعاون محمد معروف، الثنائى محمود أبو الرجال مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد ثان.

فيما اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ، طاقم حكام مصري لإدارة مباراة توجو وموريتانيا المقرر لها يوم 22 مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يضم الطاقم كلا من، أمين عمر حكم ساحة، محمود أبو الرجال مساعد أول ،سامي هلهل مساعد ثان، محمود البنا حكم رابع.