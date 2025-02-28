شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة بيراميدز والاتحاد السكندرى فى لقاء استعادة الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مباراة هامة مساء اليوم، الجمعة، عندما يلتقى مع الاتحاد السكندرى فى مسابقة الدورى، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن المباراة.

س: ماهو موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى اليوم؟

ج: تقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل، في مواجهة صعبة للفريق السماوى الذى يحاول مواصلة الإنتصارات من أجل الإبتعاد بالصدارة بعيدا عن الفريق الأحمر .

س: ماهو هدف بيراميدز من المباراة؟ س: ماهو هدف بيراميدز من المباراة؟ ج: بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى، يسعى لتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة من المارد الأحمر، في حين يحل الاتحاد السكندرى في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة. س: هل تحسنت نتائج الاتحاد السكندرى بعد تغيير الجهاز الفنى؟ س: هل تحسنت نتائج الاتحاد السكندرى بعد تغيير الجهاز الفنى؟ ج: رغم تغيير الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو والتعاقد مع طلعت يوسف ابن النادى إلا أن النتائج لم تتحسن بالشكل المناسب بعدما خسر الفريق أخر مبارياته أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ويحاول الفريق اللحاق بنفسه وتحقيق الفوز من أجل الدخول ضمن التسعة الكبار والإبتعاد عن الهبوط .

س: من هم اللاعبون فى قائمة بيراميدز استعدادًا للمباراة؟

ج: ضمت قائمة بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوي بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الضلوع.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.