شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى يورتشيتش مباريات قوية في بطولة دوري نايل وكأس مصر والرابطة المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

ويستهل الفريق السماوى مبارياته فى هذا الشهر الكريم بمواجهة سيراميكا فى الدورى المصرى والمقرر لها التاسعة مساء الاربعاء 5 مارس المقبل على استاد الدفاع الجوى بالجولة 17 للمسابقة.

وستكون ثانى مباريات بيراميدز فى هذا الشهر الكريم بمواجهة المقاولون العرب فى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر والمقرر لها 8 مارس المقبل.

وستكون ثالث مباريات بيراميدز فى شهر رمضان بمواجهة الاسماعيلى فى 23 مارس المقبل بالتاسعة مساء ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويحل بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل ، في مواجهة صعبة للفريق السماوى الذى يحاول مواصلة الإنتصارات من أجل الإبتعاد بالصدارة بعيدا عن الفريق الأحمر .

في الوقت نفسه يدرك تماما لاعبو بيراميدز أهمية اللقاء خاصة وأن الفوز يقربهم من احتلال صدارة الترتيب مع انتهاء فاعليات الدور الأول بعيدا عن أي أمور أخرى ، لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا من نوع خاص .