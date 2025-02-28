شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى ‏مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشعب المصري والوسط الرياضي بما فيه من ‏لاعبين ومدربين وإداريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى أن يعيده على أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن ‏والبركات.‏

وقال إدريس في تهنئته، إننا في هذه المناسبات الطيبة التي يحتفل بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، نتذكر ما تعانيه أمتنا ‏العربية والإسلامية من تحديات غير مسبوقة، داعيا الله أن ينصر الحق بالحق ويحفظ وحدة بلادنا العربية وسلامة شعوبنا.‏

وأكد المهندس ياسر إدريس، إن رياضيين مصر يثمنون المواقف الإنسانية والسياسية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏الذي بذل جهودا حثيثة من أجل وقف نزيف الحرب على إخواننا في فلسطين حتى يحل عليهم الشهر الكريم سالمين مطمئنين، إضافة ‏إلى تقديمه كل المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية التي يحتاج إليها أهل قطاع غزة.‏

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى أن مواقف الرئيس السيسي سيذكرها التاريخ ويقف عندها مليا، لأنها جاءت مساندة ‏وناصرة للحق وأهله، ووقف بحزم وشدة ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية وكانت كلمته هي العليا ورضخ الجميع لوجهة ‏النظر المصرية.‏

ووجه ياسر إدريس، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المتواصل للرياضة المصرية والرياضيين، من ‏خلال توجيهاته المستمرة بتوفير كل سبل الدعم لأبطال مصر لتقديم أعلى المستويات في المحافل التي يشاركون فيها.‏

كما يثمن رياضيو مصر، الطفرة الإنشائية التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بنية تحتية ‏ومنشآت رياضية ساعدت على استضافة العديد من كبريات البطولات والفعاليات الرياضية وعززت مكانة مصر في الريادة بما يليق ‏بمكانتها وتاريخها الطويل