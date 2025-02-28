شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشعب المصري والوسط الرياضي بما فيه من لاعبين ومدربين وإداريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى أن يعيده على أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وقال إدريس في تهنئته، إننا في هذه المناسبات الطيبة التي يحتفل بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، نتذكر ما تعانيه أمتنا العربية والإسلامية من تحديات غير مسبوقة، داعيا الله أن ينصر الحق بالحق ويحفظ وحدة بلادنا العربية وسلامة شعوبنا.
وأكد المهندس ياسر إدريس، إن رياضيين مصر يثمنون المواقف الإنسانية والسياسية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بذل جهودا حثيثة من أجل وقف نزيف الحرب على إخواننا في فلسطين حتى يحل عليهم الشهر الكريم سالمين مطمئنين، إضافة إلى تقديمه كل المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية التي يحتاج إليها أهل قطاع غزة.
وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى أن مواقف الرئيس السيسي سيذكرها التاريخ ويقف عندها مليا، لأنها جاءت مساندة وناصرة للحق وأهله، ووقف بحزم وشدة ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية وكانت كلمته هي العليا ورضخ الجميع لوجهة النظر المصرية.
ووجه ياسر إدريس، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المتواصل للرياضة المصرية والرياضيين، من خلال توجيهاته المستمرة بتوفير كل سبل الدعم لأبطال مصر لتقديم أعلى المستويات في المحافل التي يشاركون فيها.
كما يثمن رياضيو مصر، الطفرة الإنشائية التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بنية تحتية ومنشآت رياضية ساعدت على استضافة العديد من كبريات البطولات والفعاليات الرياضية وعززت مكانة مصر في الريادة بما يليق بمكانتها وتاريخها الطويل
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