شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من إغلاق باب القيد.. تعرف على قائمة الأهلي الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية إجراءات القيد لإكمال القائمة الأفريقية قبل ساعات من إغلاق باب القيد في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم ، الجمعة.

الأهلي كان قد قام بقيد 32 لاعباً في القائمة الأفريقية الأولى ، وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد – أحمد عابدين – يوسف سيد عبد الحفيظ - محمد عبدالله - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو – عمر الساعي – مصطفى أبو الخير -وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا وسمير محمد.

وقام الأهلي بقيد عمر الساعي بعد يوم 31 أغسطس الماضي والذي كان أخر موعد للقيد في القائمة الأولى ثم قام النادي بقيد الرباعي الشاب، أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير لذا غاب هذا الخماسي عن مباراتي الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دور الـ32 لدوري الأبطال.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التي يُغلق القيد فيها أفريقياً مساء اليوم الموافق 28 فبراير ، قام الأهلي بقيد الرباعي المُنضم للنادي في شتاء 2025 ، وهم مصطفى العش وأحمد رضا وجراديشار وأشرف بن شرقي، ثم قام بقيد علي معلول الذي كان قد رفع أسمه من قائمة الفريق الصيف الماضي للإصابة في وتر أكيلس، قبل أن يقوم مسئولو القلعة الحمراء بقيد كريم فؤاد الذي كان قد تم رفع أسمه هو الأخر من القائمة الصيف الماضي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي كما تم قيد الصاعد حمزة عبد الكريم.

يذكر أن الكاف سبق وقام برفع عدد اللاعبين المُقيدين في قوائم الأندية الأفريقية إلى 40 لاعباً منذ جائحة كورونا لكن الكاف أكد أن العدد الأقصى للقيد أفريقياً في انتقالات الشتاء هو سبعة لاعبين.

وبذلك تكون قائمة الأهلي الأفريقية الحالية ، تضم 39 لاعباً هم: الأهلي كان قد قام بقيد 32 لاعباً في القائمة الأفريقية الأولى ، وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد – أحمد عابدين – يوسف سيد عبد الحفيظ - محمد عبدالله - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو – عمر الساعي – مصطفى أبو الخير -وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا وسمير محمد - مصطفى العش - أحمد رضا - جراديشار - أشرف بن شرقي - علي معلول - كريم فؤاد وحمزة عبد الكريم.

ورحل من هذه القائمة ، كلاً من يوسف ايمن ، أحمد عابدين ، مصطفى أبو الخير يوسف سيد عبد الحفيظ ، محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

وينتظر الأهلي مواجهة مرتقبة مع الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يوم 1 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 8 من نفس الشهر.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والهلال مع الفائز من لقاء صن داونز الجنوب أفريقي ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.