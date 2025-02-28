شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مع كولر ملف تفعيل عقد شراء يحيى عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي، عقد جلسة خاصة وعاجلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق من أجل حسم مصير ملف شراء عقد المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق نهائياً من نادي سوتشي الروسي، بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري، ويرغب الأهلي في حسم هذا الملف والإنتهاء منه من أجل مُخاطبة النادي الروسي وتفعيل عقد الشراء خاصة وأن اللاعب يغيب منذ فترة عن مباريات وتدريبات الفريق للإصابة القوية التي تعرض لها مؤخراً وتواردت على أثرها أنباء حول إمكانية عدم تفعيل عقد الشراء النهائي.

ويرى مسئولو الأهلي أن إصابة يحيى عطية الله الأخيرة ليست خطيرة بالشكل الذي يجعل النادي يتراجع عن موقفه السابق بضرورة بقاء اللاعب المغربي مع الفريق لأطول فترة مُمكنة وهو ما سبق وأكده كولر في وقت سابق حيث شدد على أن يحيى عطية الله أثبت أحقيته فى الدفاع عن قميص الأهلي بفضل قدراته الفنية العالية وخبراته الطويلة التي اكتسبها من تجاربه السابقة فى أوروبا والمغرب ومع منتخب بلاده، كما أنه صاحب روح قتالية داخل الملعب يحتاجها أي فريق.

ومن المقرر أن تشهد جلسة إدارة الأهلي المُرتبقة مع كولر حسم مصير يحيى عطية الله الذي إنتقل للأهلي الصيف الماضي من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

ويغيب يحيى عطية الله عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه، ويخوض حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة وسيعود للتدريبات الجماعية في غضون أسبوعين من الأن.

